Maltempo in Lombardia, temporali e grandinate anche nella Bergamasca - Video Nel pomeriggio di domenica 19 settembre la fase più intensa della perturbazione che ha investito la Lombardia.

Maltempo anche nella Bergamasca nel pomeriggio di domenica 19 settembre con la perturbazione che ha colpito il Centro-Nord. Acquazzoni e grandinate si sono registrati nella nostra provincia a partire dalle 15 in diverse zone della provincia: al momento non risultano danni gravi. I vigili del fuoco sono intervenuti per alberi caduti ad Almenno San Bartolomeo e a Selvino, e per una frana di piccola entità sulla strada per la Roncola. La perturbazione ha attraversato la Lombardia da Ovest verso Est, passando anche sulla Bergamasca e sulla città. Particolarmente pesanti i disagi nel Varesotto, nel Lodigiano e nella Bassa Bresciana. Articolo in aggiornamento.

Per lunedì 20 settembre, secondo le previsioni di 3bmeteo.com, in Bergamasca cieli in prevalenza poco nuvolosi, con nubi in aumento dal pomeriggio fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi con deboli piogge in serata, sono previsti 2mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 2791m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudest. Nessuna allerta meteo presente.

Diversi allagamenti si sono verificati nella provincia di Varese. Oltre cinquanta le richieste di aiuto arrivate alla centrale provinciale dei vigili del fuoco per automobilisti rimasti bloccati a bordo delle loro auto, allagamenti e piante o rami divelti dal vento. A essere particolarmente colpiti i comuni di Jerago con Orago, Busto Arsizio e Solbiate Arno. Per fare fronte all’emergenza i vigili del fuoco hanno richiamato personale fuori servizio e chiesto supporto al comando provinciale di Milano.

Auto in coda sull’asse interurbano all’altezza del cavalcavia di Seriate (zona Decathlon) nel pomeriggio durante la grandinata

Anche nell’alto Milanese si sono registrati diversi allagamenti, mentre a Milano è iniziato a piovere intorno alle 13. Ieri è stato diramato dal Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia un avviso di criticità arancione per temporali forti in città fino alle 19 di stasera. È stata diramata anche l’allerta gialla per rischio idrogeologico e idraulico fino alle 21. Il Comune di Milano ha attivato quindi il Centro Operativo Comunale (Coc) per il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e del radar e ha allertato le squadre di Polizia locale, Protezione civile e MM servizi idrici. Particolarmente critica la situazione a Canegrate, sempre nel Milanese, dove il fiume Olona ha rotto gli argini e alcuni abitanti sono stati evacuati. Sul posto sono intervenuti con diversi mezzi i vigili del fuoco di Milano. La criticità sta però rientrando e il fiume è attualmente sotto controllo.

Una violenta tromba d’aria si è abbattuta nella Bassa Bresciana. Non si registrano feriti, ma diversi danni anche di grossa entità, alle abitazioni. Pontevico risulta essere il paese più colpito dal maltempo che ha sferzato il Bresciano fin dal primo pomeriggio. Tetti di abitazioni e cascine sono stati divelti dal vento che ora si sta spostando verso la zona del Lago di Garda.

