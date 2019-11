Marlene non aspetta e nasce in auto

Parto lampo per la vice sindaco di Entratico Nonostante la veloce corsa in ospedale Silvia Bellini ha cominciato il travaglio al casello di Brescia Ovest per poi concluderlo all’ospedale Sant’Anna di Brescia.

Si erano appena rotte le acque quando Silvia Bellini e il marito Gian Carlo Rota sono saliti sull’auto per correre in ospedale verso le 4 della mattina di venerdì 22 novembre. Partiti da Casazza in direzione Brescia, il travaglio è iniziato inaspettatamente al casello di Brescia Ovest. Marlene aveva fretta di nascere tanto che arrivati all’ospedale Sant’Anna di Brescia, Silvia ha concluso il travaglio direttamente sul lettino alle porte dell’ingresso.

Si tratta di un parto estremamente rapido per essere il primo, ma fortunatamente tutto è andato per il meglio. Silvia Bellini, vice sindaco di Entratico e la sua bimba Marlene che pesa 2 kg e 470 gr. stanno bene. Nota curiosa, Marlene è l’aramaico di Maria Maddalena che significa portatrice di luce e la piccola è nata proprio all’alba, portando con sè quindi la luce del nuovo giorno.

Silvia Bellini e il marito Gian Carlo Rota

© RIPRODUZIONE RISERVATA