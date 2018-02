Nilde non è morta a causa di un infarto

Fatale il sasso lanciato contro l’auto È morta perché colpita direttamente dal sasso, e non per un infarto causato dallo choc come si era ipotizzato inizialmente, Nilde Caldarini, la 62enne che era, assieme a 4 amici, nell’auto centrata il 10 novembre scorso da una pietra lanciata da un terrapieno a lato di una strada a Cernusco sul Naviglio.

La causa del decesso è stata accertata da una consulenza medico-legale, non ancora depositata e disposta dal pm Silvia Bonardi, nell’inchiesta per omicidio volontario. Si indaga per scoprire chi lanciò il sasso. Nilde Caldarini tornava da una serata di raccoglimento a Pontirolo Nuovo, in provincia di Bergamo, organizzata dalla comunità AGA che si occupa del recupero di tossicodipendenti. Aveva deciso di impegnarsi dopo la morte del figlio di 24 anni, avvenuta quindici anni fa.

