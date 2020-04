«Non possiamo dire la fine del lockdown»

Conte:1° Paese ad affrontare l’emergenza «In questo momento non posso dire quando il lockdown finirà. Stiamo seguendo le indicazioni del comitato scientifico, ma l’Italia è stata la prima nazione in Europa ad affrontare l’emergenza».

Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, intervistato da Nbc News. «La nostra risposta può non essere stata perfetta, ma abbiamo fatto il massimo sulla base delle nostre conoscenze, e i risultati indicano che siamo sulla buona strada. Più rispetteremo le regole, prima usciremo dall’emergenza», ha aggiunto.

Intanto i casi di coronavirus nel mondo hanno superato quota 1,2 milioni, mentre il numero dei morti si avvia velocemente verso la soglia dei 65.000: lo rende noto la Johns Hopkins University. Nel suo ultimo bollettino l’università americana specifica che i contagi sono ora 1.203.099, i decessi 64.774 ed il numero dei guariti 246.893. Gli Usa superano i 300 mila casi, con circa 8.200 decessi. «Ci saranno molti morti nelle prossime settimane e ci aspetteranno decisioni difficili», ammette Trump. E invia mille militari a New York. Il New York Times denuncia: oltre 430mila persone arrivate in Usa dalla Cina da quando è esplosa l’epidemia. Madrid proroga il lockdown fino al 26 aprile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA