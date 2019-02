Novità di schiuma e gusto

Arriva il gelato alla birra Il nuovo gelato sarà presentato giovedì alle 20, alla enogelateria La Pergola di Almenno San Bartolomeo.

Ed ecco il gelato alla birra. Frutto della esperienza del mastro gelatiere Giovanni Castelli della storica Gelateria Leffese, la novità si avvale della birra Li’ Ban commercializzata dalla nuova beer firm «Le sorelle Fo» che fa capo a Ottavia Tironi di Dalmine.

La notizia conferma come il settore birrario sia ancora in pieno fermento in Bergamasca. Tra birrerie vere e proprie e «beer firm» (marchi birrari privi di impianti di proprietà e che sfruttano quelli di altri birrifici) siamo vicini a trenta unità di produzione e commercializzazione. La nuova beer firm tutta al femminile (la società è formata da due sorelle) si avvale della collaborazione e della esperienza di un noto birrificio italiano, il «San Biagio» di Nocera Umbra. La scelta delle sorelle dalminesi è limitata a due sole birre la «Li’ Ban» e la «Babbu». La prima, usata per la preparazione del gelato, è una Pilsner boema dalla schiuma fine, che colpisce per la freschezza, il carattere deciso con note lievemente amare. Spiccano le note di malto, luppolo di Saaz, mela verde e frutta tostata. La «Babbu», ispirata alla tradizione dei maestri birrai trappisti, è una Stout Strong Ale cruda, ad alta fermentazione.

