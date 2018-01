Operai intossicati in vasca di laminazione

Tragedia a Milano, morti tre uomini Sono morti tre dei 4 operai che martedì pomeriggio sono rimasti intossicati da esalazioni tossiche durante le operazioni di pulizia di un forno all’interno di una ditta di materiali ferrosi in via Rho, a Milano.

All’arrivo del 118 le loro condizioni erano già disperate, sono morti poco dopo il trasporto in arresto cardiaco all’ospedale di Monza e al Sacco di Milano. L’incidente è avvenuto all’interno della ditta ’Laminà in via Rho 9, a Milano. Secondo quanto ricostruito finora da vigili del fuoco e carabinieri, gli operai stavano pulendo un forno interrato a circa due metri di profondità in una buca del terreno quando hanno iniziato a stare male per l’inalazione di gas tossici. Si ipotizza che possa essere metano ma sono ancora in corso gli accertamenti dei vigili del fuoco, sul posto per i rilievi.

