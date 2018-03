Operaio precipita da 7 metri, è grave

L’infortunio in cantiere a Milano Un operaio bergamasco, residente in provincia, è in gravi condizioni dopo essere precipitato da un’altezza di sette metri mentre stava lavorando in un cantiere a Milano.

L’uomo, di 61 anni, era impegnato in un cantiere al civico 2 di via Agnello, vicino al Duomo di Milano. L’incidente si è verificato poco prima delle 11.30. Dalle prime ricostruzioni sembra che l’operaio, dipendente di una ditta di ristrutturazioni, stesse imbracando un tubo di cemento quando all’improvviso ha perso l’equilibrio ed è caduto dal primo piano a quello interrato. I colleghi hanno subito chiamato i soccorsi. L’uomo è stato portato all’ospedale Policlinico, dove è ricoverato in gravi condizioni.

