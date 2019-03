Pendolari in attesa dei treni in ritardo per un guasto a un passaggio a livello tra Montello e Grumello del Monte

Passaggio a livello rotto a Montello

Ritardi a catena per i pendolari È bastato un guasto al passaggio a livello tra Montello e Grumello per mandare in tilt la linea ferroviaria: pendolari in attesa di treni cancellati o in ritardo senza informazioni su banchine sovraffollate.

Ennesimo guasto a un passaggio a livello tra Montello e Grumello nella prima mattinata di martedì 26 marzo. Tanto è bastato per mandare in tilt le partenze dei treni dei pendolari con conseguenti treni cancellati, in ritardo o sovraffollati sia verso Brescia sia verso Milano Centrale. «Quando qualcuno si sveglierà non solo su Trenord ma anche sui continui guasti di Rete ferroviaria?» si chiedono i pendolari del gruppo Facebook «Quelli del treno - Comitato pendolari bergamaschi».

«Ennesimo guasto a un passaggio a livello tra Montello e Grumello - spiegano i pendolari - . Risultato? 7,16 sparito e 7,32 con 35 minuti di ritardo annunciati.Centinaia le persone sulle banchine in attesa e come sempre zero informazioni».

