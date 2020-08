Soccorsi in azione in montagna in una foto d’archivio

Perso il sentiero, rintracciati col cellulare

Nembro, 4 persone soccorse - Il video Si erano persi nella zona di Salmezza: stavano andando in direzione Monte di Nese ma hanno perso il sentiero e si sono ritrovati in un punto impervio.

Si è concluso in tarda serata, lunedì 10 agosto, l’intervento per il recupero di quattro escursionisti, tre donne e un uomo. Non riuscivano a proseguire ed erano in difficoltà. Con il telefonino sono stati localizzati e raggiunti dai tecnici del Soccorso alpino della VI Delegazione Orobica, sul posto anche i Vigili del fuoco.

L’elicottero dell’Azienda regionale di emergenza e urgenza, abilitato per il volo notturno, è decollato da Como, ha recuperato con il verricello l’uomo e lo ha portato in ospedale per accertamenti. Le tre donne sono state accompagnate a valle dai tecnici.

