Primo caso di coronavirus in Nigeria

In Italia 653 positivi, aumentano i guariti Qui la sezione dedicata alle notizie in continuo aggiornamento sull’evoluzione della vicenda del coronavirus in Italia e all’estero di venerdì 28 febbraio.

Ore 7.29

La Bielorussia ha annunciato il suo primo caso di contagio da coronavirus. È uno studente iraniano rientrato la settimana scorsa passando per l’Azerbaigian. il ministero della Salute ha precisato che le sue condizioni sono «soddisfacenti» e ha annunciato che d’ora in avanti saranno sottoposti a controlli tutte le persone in arrivo dall’Italia, dall’Iran e dalla Corea del Sud oltre che dalla Cina.

Ore 7

Primo caso di coronavirus in Nigeria: è un italiano che lavora nel Paese ed era rientrato da Milano nei giorni scorsi. Ricoverato a Lagos, non presenta sintomi preoccupanti.



Ore 6

L’Italia prova a ripartire dopo il colpo coronavirus: mentre le guarigioni sono in aumento (45), riaprono i siti, su tutti il Duomo di Milano. Al Sacco di Milano annunciano di aver isolato il ceppo italiano. Lettera di denuncia di medici della zona rossa in quarantena: malati lasciati soli. Le vittime sono ora 17, mentre i positivi al Covid-19 diventano 653.

