Problemi per WhatsApp, Facebook e Instagram. L’«universo» di Mark Zuckerberg non funziona correttamente a giudicare dai messaggi che vengono pubblicati su Twitter - unico social a resistere - e in base al quadro offerto da downdetector.it. Lo riporta l’agenzia di stampa Adnkronos. Il sito, che monitora le anomalie della rete, evidenzia in Italia un picco di segnalazioni per problemi legati all’app di messaggistica WhatsApp e ai due social intorno alle 22. Instagram e Facebook non rispondono in diversi paesi, a giudicare dai report disponibili: dalla Germania alla Francia, dalla Spagna al Portogallo, dagli Stati Uniti all’Australia le segnalazioni relative a #Facebookdown e #Instagramdown - hashtag che prendono il largo su Twitter - abbondano.