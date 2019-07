Rapine nel Monzese e nel Comasco

Autore dei colpi un trentenne bergamasco Sarebbe un trentenne bergamasco l’autore di tre rapine messe a segno in provincia di Monza e Brianza all’inizio di luglio, oltre che responsabile di un altro colpo nel Comasco.

I carabinieri di Mariano Comense hanno notificato in carcere un’ordinanza di custodia cautelare del tribunale di Monza a un trentenne bergamasco, ritenuto l’autore di tre rapine messe a segno in provincia di Monza e Brianza all’inizio di luglio.

Le contestazioni si riferiscono in particolare alle rapine compiute il 6 luglio in una farmacia di Giussano e il 9 luglio in un bar tabaccheria di Verano Brianza e in un’altra farmacia di Lentate sul Seveso. Il 30enne era stato arrestato per un’altra rapina commessa il 9 luglio in una farmacia della provincia di Como.

