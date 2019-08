I camion in fiamme (Foto by La Provincia di Lecco)

Rogo doloso nella notte a Brivio

Tre camion in fiamme - Foto Un uomo sarebbe stato ripreso dalle telecamere scavalcare e dare fuoco a un camion, le fiamme si sono poi propagate agli altri mezzi di una ditta di Brivio al confine con Cisano Bergamasco.

Tre camion sono andati distrutti nella notte tra mercoledì 31 luglio e giovedì 1°agosto a Brivio in un deposito in via Como in quello che appare un rogo doloso: le telecamere di videosorveglianza avrebbero infatti ripreso un uomo scavalcare il cancello della ditta Castello Autotrasporti e dare fuoco con liquido infiammabile un primo mezzo. Il rogo si sarebbe poi esteso ad altri due autoarticolati.

I danni stimati dal titolare ammonterebbero a una cifra tra i 200 e i 250mila euro, sull’episodio indagano i carabinieri della compagnia di Merate. L’intervento dei vigili del fuoco con cinque mezzi (due autopompe e tre autobotti) ha evitato che il fuoco si propagasse anche agli altri camion posteggiati nel deposito.

