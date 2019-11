Scarica elettrica durante un’esercitazione

Due alpini bergamaschi in ospedale Stavano attivando la sala radio del gruppo di Protezione civile Ana Bergamo nel Lodigiano: non sono fortunatamente gravi.

Paura nella mattinata di venerdì 8 novembre per due dei volontari bergamaschi dell’Associazione nazionale alpini impegnati a Lodi nell’esercitazione nazionale di Protezione civile Vardirex: durante l’attivazione della sala radio mobile del gruppo di Protezione civile della sezione di Bergamo dell’Ana, una delle antenne è arrivata a un metro dalla linea a 15mila volt che collega Lodi alla cascina Belgiardino, in territorio di Montanaso Lombardo.

Un 48enne di Gorlago era a fianco del furgone e stava estraendo gli stabilizzatori del veicolo, un 39enne di Dalmine invece era nel veicolo per attivare gli apparati di comunicazione. A un certo punto dalla linea elettrica è partita una scarica che si è trasmessa al furgone, investendo in parte anche il 48enne, sbalzato a diversi metri di distanza. La corrente è stata avvertita anche dall’altro volontario nel furgone. Entrambi trasferiti in ospedale, le loro condizioni non sono fortunatamente gravi.



