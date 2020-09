Schiacciato dall’albero che stava tagliando

Schilpario, 78enne finisce in ospedale L’uomo si è rotto entrambe le gambe. Non è in pericolo di vita, ma è stato trasportato in elisoccorso in ospedale.

Un uomo di 78 anni si è infortunato martedì 15 settembre mentre stava tagliando della legna nel bosco. È accaduto in località Pradella, a Schilpario. Un albero è caduto e l’uomo ha riportato presunte fratture a tutte e due le gambe. La centrale ha allertato subito le squadre del Soccorso alpino, Stazione di Schilpario della VI Delegazione Orobica, e l’elisoccorso di Sondrio di Areu (Azienda regionale emergenza urgenza); sul posto anche i carabinieri di Vilminore, a cui va un ringraziamento particolare per la collaborazione durante le operazioni di soccorso.

L’uomo è stato raggiunto, messo in sicurezza e imbarellato, poi spostato per circa 300 metri, fino al punto in cui l’elicottero ha potuto recuperarlo. Infine, è stato portato in ospedale. L’intervento è cominciato intorno alle 9:00 ed è finito un paio di ore dopo.

