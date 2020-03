Schianto in galleria a Tavernola

Gravi ferite per una coppia Grave incidente in galleria nel pomeriggio di domenica 1° marzo.

Due persone in sella a una motocicletta, un uomo di 54 anni che era alla guida e la donna di 50 che era dietro di lui, sono rimasti feriti in maniera seria in un incidente avvenuto alle 17 di domenica 1° marzo sulla Rivirerasca del Sebino, tra Predore e Tavernola, in galleria.

La loro moto - per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri di Lovere - si è scontrata frontalmente con una Volkswagen Tiguan condotta da un uomo di 53 anni rimasto ferito in modo lieve. Il motociclista, di Calcinate, è stato portato con l’elisoccorso del 118 all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, mentre la donna, di origini bresciane, che era dietro di lui in moto, è stata trasferita al Civile di Brescia in ambulanza.

