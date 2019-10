Scoppia una caldaia a Pradalunga

Tetto in fiamme, vigili del fuoco al lavoro I Vigili del fuoco sono stati impegnati venerdì sera 4 ottobre per circa due ore, a Cornale di Pradalunga.

La chiamata è arrivata in centrale operativa alle 19,29 per lo scoppio di una caldaia sul solaio e il successivo incendio di un tetto in via Dante. Quattro i mezzi arrivati sul posto, due da Bergamo e altrettanti da Gazzaniga. L’incendio, che non ha avuto conseguenze alle persone, ha distrutto 15 metri quadrati di traversine in legno e la sovrastante copertura in lamiera coibentata. Il rientro di uomini e mezzi alle 21,45.

© RIPRODUZIONE RISERVATA