Settimana prossima la cabina di regia per valutare aperture dal 20 aprile. «Se i dati miglioreranno» Potrebbe essere convocata la prossima settimana la cabina di regia del Governo per valutare la programmazione di possibili riaperture di alcune attività dopo il 20 aprile, sulla base di un’eventuale miglioramento dei dati epidemiologici.

Il provvedimento, secondo quanto si apprende da fonti di Governo, dovrebbe essere contenuto in una delibera che dovrebbe essere approvata in Consiglio dei Ministri.

Su questa linea sono le Regioni che nell’incontro col premier Draghi per i fondi Recovery e, nella stessa giornata in sede di Conferenza Stato-Regioni, chiederanno di «fornire prospettive a quei settori chiusi valutando aperture subito dopo il 20 aprile, e permettere da maggio la ripartenza di attività in stand-by da troppo tempo come le palestre».

