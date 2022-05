Si accascia sul lavoro, muore muratore di Torre de’ Busi

Profondo cordoglio nella frazione San Gottardo di Torre de’ Busi per la morte di Ugo Rossetti, 64 anni, stroncato da un improvviso malore sabato mattina 28 maggio, poco prima delle 10, mentre si trovava a Calolziocorte, in via Toscanini 31 per effettuare dei lavori di muratura, essendo titolare di una piccola impresa artigianale.