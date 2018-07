Si tuffa nel fiume e non riemerge

Morto un ragazzo di 28 anni a Concesa Un ragazzo di 28 anni, di origine senegalese, è morto nel Naviglio della Martesana, all’altezza della frazione di Concesa nel comune di Trezzo sull’Adda.

Secondo quanto riferito ai carabinieri da alcuni presenti, attorno alle 16 si è tuffato per fare un bagno e non è più riemerso. I testimoni, che non lo conoscevano, hanno dato l’allarme. Il corpo dell’annegato è stato scoperto e recuperato meno di un’ora dopo dai vigili del fuoco un chilometro più a valle.

