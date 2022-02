(Foto by Ansa)

Sileri: «Da metà febbraio via le mascherine all’aperto». Nuove regole in arrivo Il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri a Radio24: «Al chiuso l’obbligo dovrà rimanere. Ci sarà una transizione, poi le toglieremo anche al chiuso».

«Senza dubbio siamo tutti stanchi della mascherina all’aperto, al chiuso invece dovrà rimanere. Ci sarà una transizione, ma poi le toglieremo anche al chiuso. Da metà febbraio così come riapriranno anche alcune attività, come le discoteche ad esempio, toglieremo lei mascherine all’aperto». Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri a Radio24.

«La situazione sta rapidamente migliorando, l’impatto della variante Omicron su una popolazione in larga misura vaccinata si sta rivelando meno pesante del temuto e l’impatto sulle terapie intensive sta diminuendo», ha detto ancora Sileri. «Questa evoluzione positiva - ha osservato - ci consente di avviare la progressiva rimozione delle misure di contenimento come l’utilizzo delle mascherine, a breve all’aperto, mentre è ancora troppo presto per parlare di una loro rimozione anche negli ambienti chiusi».

Si potranno inoltre «riaprire attività che sono state particolarmente penalizzate, come le discoteche» e anche il Green pass «sarà rimodulato in parallelo con l’andamento dei dati sulla pandemia: con la gradualità che ci consentirà la circolazione del virus, saranno prese le decisioni più opportune, nella direzione di un alleggerimento delle misure».

A breve dovrebbe arrivare la decisione del governo con le nuove disposizioni.

