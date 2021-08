Solennità dell’Assunta: sabato la Veglia, domenica la Messa con il Vescovo Sabato 14 agosto si conclude il Settenario. Alle 21 preghiera in basilica.

A Ferragosto la celebrazione accompagnata dalla Cappella musicale.

Come aveva ricordato il vescovo Francesco Beschi nella Messa per il Perdono d’Assisi, per la nostra città il mese di agosto è caratterizzato da celebrazioni «a me molto care e molto sentite, con un intreccio tra fede e territorio». Fra queste aveva citato la solennità dell’Assunta nella basilica di Santa Maria Maggiore, che vede riuniti fedeli e autorità cittadine. Il dogma dell’Assunta venne proclamato il 1° novembre 1950 da papa Pio XII (Bolla «Munificentissimus Deus»). Sul territorio diocesano, comprendendo la basilica, sorgono 55 chiese che hanno l’Assunta come patrona o compatrona, di cui 40 sono parrocchiali (in città quella di Valverde), mentre altre 14 sono chiese sussidiarie.Gli ingressi per tutte le celebrazioni in basilica saranno effettuati con le consuete norme prudenziali, ma senza bisogno di green pass. Sempre per le restrizioni anticovid, quest’anno è stato soppresso il tradizionale appuntamento «Son et lumière» con l’illuminazione artistica della basilica che caratterizzava la Veglia di preghiera della vigilia.

Questo il calendario delle celebrazioni. Oggi si conclude il settenario di preparazione alla solennità, che prevede alle 9,30 la recita del Rosario, seguito alle 10 dalla Messa con predicazione. Alle 21 Veglia di preghiera aperta all’intera città. «Si tratta — sottolinea il priore don Gilberto Sessantini — di un Ufficio vigiliare che celebra l’Assunzione come Pasqua di Maria, mettendo così in piena luce l’intimo nesso che unisce la Pasqua di Cristo alla Pasqua del suo mistico Corpo, anticipata in Maria. Papa Pio XII nel 1950 definì che “la Beata Vergine Maria, terminato il corso della sua vita terrena, fu assunta alla gloria celeste in anima e corpo”. E il Concilio Vaticano II ha aggiunto: “Perché fosse più pienamente conformata col Figlio suo, vincitore del peccato e della morte”». La Veglia si aprirà, come nel Sabato Santo, con un Lucernario e con il Preconio della solennità, per prolungarsi con l’Ufficio delle letture e i Cantici vigiliari, culminando con il canto del Vangelo, seguito dall’omelia, dal canto del «Te Deum» e dai riti conclusivi».

Domani, Ferragosto, solennità dell’Assunta: alle 11 il vescovo Francesco Beschi presiederà la Messa solenne (partecipa il Capitolo Cattedrale). Il servizio musicale sarà curato dalla Cappella musicale della basilica diretta dal M° Cristian Gentilini, con all’organo il M° Roberto Mucci. Fra le esecuzioni ci sarà un omaggio al maestro Josquin Desprez nel 500° anniversario della morte, definito «il Michelangelo della musica». La tradizionale Messa delle 12,15 in basilica sarà trasferita in Cattedrale. In basilica invece si terrà il Rosario alle 17,30, seguito alle 18 dalla Messa celebrata dal priore. In onore dell’Assunta sono stati programmati anche due concerti d’organo, nell’ambito della Rassegna «L’organo della basilica». Il primo si è tenuto domenica 8 agosto con l’organista Sandro Carnelos, mentre il secondo domenica 22 agosto alle 18 con l’organista Silvio Celeghin.

