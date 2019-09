Sotto il Monte piange Leandro

Commozione ai funerali del 33enne Fiori bianchi sul feretro, circondato dall’affetto della famiglia e degli amici. Commozione durante i funerali di Leandro Aloe, 33 anni, di Sotto il Monte Giovanni XXIII, idraulico originario di Calolziocorte, che domenica mattina, in provincia di Lecco, si è schiantato con la sua motocicletta Ducati contro una Seat Leon per cause ancora da accertare.

Arrivato in ospedale a Merate in codice rosso, l’uomo è stato subito trasferito in sala operatoria. I chirurghi hanno infatti cercato di intervenire sull’importante trauma addominale riportato dal motociclista a seguito dello schianto contro la parte posteriore sinistra dell’automobile.

Successivamente, nel tardo pomeriggio, i medici si sono resi conto che le condizioni del ferito stavano peggiorando, quindi è stato nuovamente operato. Riportato in Rianimazione, al termine della seconda delicata e difficile operazione, il cuore del motociclista ha cessato di battere alle 21 e i medici hanno dovuto constatare il decesso.

I familiari di Leandro abitano a Sotto il Monte in via Bedesco, dove abitava anche il 33enne. Oltre ai genitori Carmelo e Giovanna, Leandro lascia nel dolore tre sorelle e i loro familiari. Sul feretro, oltre i fiori, il suo casco da motociclista. «La sua vita non è terminata è passata con Cristo nell’Aldilà» ha detto monsignor Claudio Dolcini durante l’omelia.

