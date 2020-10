Stasera conferenza stampa di Conte

Si attendono le nuove norme anti-Covid Segui qui la diretta del premier Giuseppe Conte sulle novità per contrastare il Covid.

La conferenza stampa del premier Giuseppe Conte a Palazzo Chigi per presentare il dpcm con le nuove misure anti-Covid è prevista la le 19 e le 20. È quanto viene spiegato in ambienti di Governo. La seguiremo anche noi in diretta.

Nel frattempo è in corso la riunione del premier Giuseppe Conte con i capi delegazione di maggioranza, Roberto Speranza, Dario Franceschini, Teresa Bellanova, Alfonso Bonafede, il ministro Francesco Boccia e il sottosegretario Riccardo Fraccaro in vista del varo del nuovo dpcm.

Il ministro De Micheli fa sapere che non ci dovrebbe essere una riduzione della capacità dei mezzi pubblici, ma entrate scaglionate per le scuole superiori, incremento dello smart working e maggiori controlli nelle banchine delle metropolitane.

In mattinata c’è stato il confronto con le Regioni. Possibile anche una stretta alla movida, ma solo nelle zone in cui sia maggiore il rischio di assembramento. I governatori hanno chiesto di valutare, per i locali pubblici, di consentire a partire dalle 18 solo il consumo al tavolo.

