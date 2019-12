Le pattuglie dei carabinieri in servizio notturno

Tasso alcolico di 3.3 alla guida

Sperona una ragazza e i carabinieri Resistenza e lesioni a pubblico ufficiale danneggiamento aggravato, guida in stato di ebbrezza. E danni da risarcire per oltre 20mila euro.

Ecco il bilancio della notte di un 41enne residente in provincia di Bergamo, nazionalità italiana e origine sudamericana, che nella notte tra venerdì 29 e sabato 30 novembre ha seminato il panico tra Leno e Bagnolo Mella nel Bresciano guidando con un tasso alcolemico di 3.3 grammi per litro, oltre sei volte il massimo consentito dalla legge.

La pattuglia dei militari – come riporta Il Giornale di Brescia – è intervenuta in soccorso di una ragazza che era stata sbattuta fuori strada con la sua auto da un Opel Meriva che aveva poi abbattuto dei cartelli stradali ed era fuggita.

Dopo un lungo inseguimento, in cui il fuggitivo ha speronato più volte l’auto dei carabinieri, la sua vettura era talmente danneggiata da non marciare più e i militari hanno potuto bloccarlo in sicurezza. È stato immediatamente arrestato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA