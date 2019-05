Tragedia sul lavoro a Capriolo

Muore papà di tre figli di Sarnico Ha perso la vita dopo essere rimasto intrappolato in un tornio. A morire un giovane papà di 35 anni originario di Sarnico: il tragico incidente sul lavoro in una ditta di Capriolo.

Ancora una giovane vita spezzata improvvisamente a causa di un terribile infortunio sul lavoro: a perdere la vita nel pomeriggio di giovedì 30 maggio su un macchinario che ben conosceva è stato un esperto operaio specializzato bergamasco, Oscar Belotti, 35 anni, padre di tre bambini, dal 2009 residente Capriolo, in provincia di Brescia, ma originario di Sarnico, dove tuttora vive la sua famiglia in via dei Mille.

Secondo una prima ricostruzione del tragico incidente, pare che il 35enne stesse eseguendo una lavorazione ad un tornio verticale dell’azienda «Tur-Meccanica Srl», azienda nella quale era dipendente da oltre 10 anni, nella zona industriale di Capriolo situata al confine con Palazzolo sull’Oglio. Per ragioni al momento non del tutto chiarite, l’uomo sarebbe stato agganciato accidentalmente dal macchinario in funzione che lo avrebbe trascinato nell’ingranaggio sino a provocare danni gravissimi, facendo risultare inutili i tentativi del 35 enne di liberarsi da quella «morsa» mortale. Oscar Belotti risiedeva a Capriolo con la moglie e i tre giovanissimi figli.

