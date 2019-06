Tragico incidente in A4, tir si ribalta

Camper ci finisce contro, muore 45enne Verso le 6 un incidente con un mezzo pesante che si è ribaltato a causa forse di un malore dell’autista. Poi alle 9 quando erano ancora in corso le operazioni di soccorso un camper non ha visto l’ostacolo e ci è finito contro, alla guida un 45enne che è morto sul colpo.

Incidente in A4 tra Desenzano del Garda e Brescia in direzione del capoluogo si è verificato verso le 6 di martedì 18 giugno verso le 6. Un mezzo pesante si è ribaltato forse a causa di un malore del conducente. Tra i feriti anche in codice giallo anche una bambina di 12 anni. Sul posto si sono formate code per le operazioni di soccorso e di rimozione del mezzo incidentato. Verso le 9 è sopraggiunto un camper che non ha visto in tempo l’ostacolo e si è schiantato contro il tir. L’impatto è stato violentissimo, tanto che per il 45enne alla guida non c’è stato nulla da fare, è morto sul colpo.

Sul posto era arrivato anche l’elicottero del 118 e una serie di ambulanze , ma i medici non hanno potuto far altro che constatare la morte dell’uomo.

