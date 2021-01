Tragico incidente in montagna

Monte Vareno, muoiono due escursionisti L’incidente si è verificato verso l’una di domenica 31 gennaio sulla sponda bresciana del Monte Vareno, tra Castione della Presolana e Angolo Terme.

Tragedia in montagna sul Monte Vareno ad Angolo Terme nel bresciano al confine con Castione della Presolana. Due escursionisti sono morti cadendo in un dirupo. Si tratterebbe di marito e moglie che stavano facendo un’escursione con la famiglia e degli amici. Da una prima ricostruzioni pare che la donna sia scivolata e sia precipitata in un dirupo. Il marito, a sua volta, è scivolato per soccorrerla. Entrambi sono deceduti.

Gli amici hanno chiamato il 112 e i soccorsi sono partiti intorno alle 13 di domenica 31 gennaio. Sul posto sono arrivati l’elicottero del 118 da Brescia, un’ambulanza del Corpo volontari Presolana, un’auto medica e il Soccorso alpino di Breno. Ancora da capire in quali circostanze sia avvenuta la caduta fatale. Il piccolo gruppo stava procedendo lungo un sentiero. Complicate le operazioni dei soccorritori proprio per la natura isolata e impervia del luogo. Articolo in aggiornamento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA