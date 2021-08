Traversata del Sebino, una festa: Bonfadini batte tutti, Previtali prima fra le donne Un successo la manifestazione di fine estate sul Sebino, domenica 29 agosto. Arnaldo Bonfadini di Iseo il nuotatore più veloce; tra le donne arriva per prima la bergamasca Claudia Previtali di Endine.

Arnaldo Bonfadini di Iseo (Brescia) è stato il nuotatore più veloce alla Traversata del Sebino 2021, con un tempo di 36’ e 17’’, mentre fra le donne è arrivata prima una bergamasca: Claudia Previtali, di Endine, con un tempo di 39’ e 11’’. Resta imbattuto il record assoluto di 33 minuti e otto secondi (2017, Lorenzo Bormanieri). La storica manifestazione di fine estate sul lago – dopo lo stop dello scorso anno per maltempo – è tornata in tutto il suo splendore. In acqua al via stamattina c’erano circa 250 nuotatori, oltre la metà dei quali era al primo appuntamento con la Traversata del Sebino. Il percorso è lungo poco più di tre chilometri, fra Predore e Iseo: esattamente come percorrere a nuoto lo stretto di Messina. La traversata, promossa come ogni anno senza scopo di lucro e con il patrocinio dei Comuni di Predore e di Iseo, è partita alle 10,45 dal lido di San Rocco (Predore).

La partenza

I partecipanti sono arrivati da ogni angolo della Lombardia ma anche da altre regioni. Iscritti 205 nuotatori e 62 nuotatrici, fra cui 51 atleti bergamaschi e un campione paraolimpico. Ampia anche la rappresentanza di partecipanti minorenni - una ventina, dagli 11 ai 17 anni - e di sfidanti «senior»: in gara una cinquantina over 55. Niente nuotatori stranieri, invece: con la pandemia ad aver ridotto la mobilità internazionale, non sono giunte iscrizioni di quel piccolo gruppo di nuotatori che ogni anno arrivava da oltre confine (nel 2019 perfino dalla Russia) per cimentarsi con le acque lacustri.

La partenza

Aldilà dell’agonismo sportivo, la traversata è una delle iniziative più care ai cittadini bergamaschi e bresciani che s’affacciano sull’Iseo. Chi la vive in acqua, chi la segue incuriosito dalla sponda, chi la cura e la organizza con la passione che solo i volontari sanno metterci: in ogni caso, sempre di una festa si tratta. Non a caso l’edizione numero 23 ha dovuto deludere le aspettative di oltre 100 aspiranti nuotatori: nonostante il boom di adesioni, per rispettare alla lettera le disposizioni anti-Covid gli organizzatori – l’associazione Iseofidati, in collaborazione con la Società operaia di mutuo soccorso di Iseo, i sommozzatori e gli alpini iseani, così come l’Opsa, la Guardia costiera ausiliaria e la Protezione civile della Comunità montana – han dovuto fissare il tetto massimo a 267 atleti, respingendo oltre un centinaio di iscrizioni.

Sulla pagina Facebook della Traversata sono apparse alcune immagini in diretta, con le voci dei partecipanti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA