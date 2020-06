Trezzo, muore annegato papà di 47 anni

Si era tuffato nell’Adda per salvare la figlia L’uomo è stato trascinato dalla corrente e ritrovato a due chilometri di distanza.

L’incidente si è verificato nel pomeriggio di sabato 20 giugno. L’uomo si era gettato nel fiume Adda per salvare la figlia di dieci anni ed era scomparso tra i flutti trascinato dalla corrente. Il suo corpo senza vita è stato trovato nella mattinata di domenica a circa due chilometri dal punto in cui si era tuffato.

I vigili del fuoco del comando provinciale di Monza, con i sommozzatori di Milano, lo hanno individuato dopo ore di ricerche.

L’uomo era in riva al fiume con la figlia in territorio di Cornate d’Adda quando la piccola è entrata in acqua si è trovata in difficoltà. L’uomo senza esitare si è tuffato, ma è stato tradito dalla forte corrente. Un altro uomo, nel frattempo, è riuscito a portare in salvo la bambina.

© RIPRODUZIONE RISERVATA