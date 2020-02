Un tir prende fuoco sull’A4 - Le foto

Lunghe code all’alba sull’autostrada Il mezzo pesante, che trasportava buste per la spesa, è andato a fuoco e il traffico è andato in tilt.

L’allarme è scattato attorno alle 5.30 di venerdì 21 febbraio: un tir in fiamme in A4, poco prima del casello di Palazzolo sull’Oglio. Il mezzo pesante, che trasportava buste per la spesa, è andato a fuoco e il traffico è andato in tilt.

Per spegnere il rogo, che fortunatamente non ha coinvolto altri mezzi e nel quale nessuno è rimasto ferito, sono intervenuti i Vigili del fuoco di Chiari e Palazzolo con il supporto di una terza autobotte da Brescia, come riporta Il Giornale di Brescia.

L’autostrada in direzione Milano è stata chiusa per circa 30 minuti per lasciare spazio all’intervento d’emergenza e in seguito è stata riaperta una sola corsia. Data la mole di traffico quotidiano sulla A4 si sono formate lunghe code che ora stanno via via diminuendo, ma si è arrivati fino a 6 km. Ancora da capire il perchè del rogo.

