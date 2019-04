Una colletta mondiale per la ricostruzione

Tutto il mondo vicino alla Francia Il presidente francese, Emmanuel Macron, nel corso di una breve dichiarazione dinanzi a Notre-Dame, ha annunciato che una raccolta una colletta nazionale e internazionale per raccogliere i fondi volti alla ricostruzione della cattedrale colpita dall’incendio sarà avviata già da martedì.

Ad occuparsene dovrebbe essere La Fondation du Patrimoine che lancerà una sottoscrizione nazionale per raccogliere dei fondi in modo da poter partecipare alla ricostruzione di Notre-Dame di Parigi: il sito è momentaneamente rallentato, probabilmente a causa dei troppi accessi.Tutto il mondo guarda verso la Francia, nel grande dolore per quanto accaduto a un simbolo della storia.

La famiglia Pinault, tra le più ricche di Francia, alla guida del colosso del lusso Kering, annuncia la donazione di 100 milioni di euro per il restauro di Notre-Dame de Paris, dopo il devastante incendio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA