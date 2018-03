Valanga a Montecampione: ricerche

Scatta l’allerta anche sulle Orobie Sono scattate le ricerche a Montecampione, in provincia di Brescia, dopo una valanga caduta tra le piste Secondino e Longarino affacciano sui due opposti versanti dell’avvallamento formato dalle due cime tra il Monte Splaza e il Dosso Rotondo.

La neve si è staccata intorno alle 16 e si è abbattuta a ridosso della pista Secondino. Da Bergamo e da Brescia sono partiti due elicotteri per intervenire in caso di emergenza: dalle prime informazioni sembra che non ci siano persone coinvolte anche se il personale delle impianti sta monitorando la zona con le motoslitte per escludere il coinvolgimento di sciatori. Verranno svolte tutte le verifiche da parte dei tecnici.

Già nei giorni scorsi la sala operativa della Protezione civile ha lanciato l’allerta valanghe anche in provincia di Bergamo dopo l’innalzamento delle temperature. Nella giornata di sabato la neve è tornata a scendere sulle Orobie bergamasche e anche nelle prossime ore i fiocchi dovrebbero tornare in montagna.

