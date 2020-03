«Valencia-Atalanta a porte chiuse»

Spagna, lo chiede il ministero della Sanità Valencia-Atalanta del 10 marzo a porte chiuse. È la raccomandazione giunta oggi dal ministero della Sanità spagnolo, in virtù dei timori per il coronavirus: stessa decisione anche per Getafe-Inter di Europa League.

«La misura è in linea con quanto dettato dalle autorità competenti in Italia», affermano dal ministero spagnolo. La richiesta è trapelata su alcuni siti spagnoli dopo che già erano stati evidenziati due nuovi casi di coronavirus anche a Valencia, sede proprio della gara di ritorno degli ottavi di Champions che l’Atalanta affronterà il prossimo 10 marzo, per un totale di contagi che sale a 17. Anche Siviglia-Roma è proposta a porte chiuse.

Sviluppi sono attesi a breve, in particolare da parte dell’Uefa, organizzatrice dell’evento, prima che sia sancita l’ufficialità della decisione. Il ministero della Sanità spagnola, Salvador Illa, ha spiegato che la «raccomandazione» è stata presa di concerto con la Comunità valenciana e il Consiglio superiore dello sport.

