«Variante thailandese, vaccini efficaci

Nessun terrorismo delle mutazioni» Il microbiologo Fabrizio Maggi dirige il laboratorio varesino dove è stato identificato il secondo caso al mondo . «È la stessa accertata il 31 gennaio. Nessun “terrorismo delle mutazioni”, ma comunicazione da migliorare».

Una variante rara. Rara al punto da averne intercettato solo un altro caso in tutto il mondo, in Thailandia. L’Asst Sette Laghi di Varese nelle scorse ore ha confermato di aver identificato una variante rarissima di Sars-CoV-2: «Si tratta della stessa mutazione accertata lo scorso 31 gennaio in Thailandia su un viaggiatore proveniente dall’Egitto», spiega Fabrizio Maggi, professore di Microbiologia all’Università dell’Insubria e direttore del laboratorio di Microbiologia dell’Asst Sette Laghi di Varese. È lo stesso laboratorio che, per primo in Italia, ha identificato la variante brasiliana e quella sudafricana.

Professore, che caratteristiche ha questa mutazione rarissima e come siete arrivati a identificarla?

«È una variante che abbiamo riscontrato in una paziente ricoverata all’ospedale di Circolo di Varese: inizialmente abbiamo sequenziato tutta la proteina spike, e in seconda battuta, in collaborazione con il San Raffaele di Milano, è stato amplificato l’intero genoma del virus. Confrontando il risultato con la banca dati internazionale, è emerso si trattasse della stessa variante accertata in Thailandia. La struttura molecolare mostra mutazioni genetiche tutte da studiare, così come interessante sarà ricostruire il percorso che questa variante riscontrata nel nostro ospedale ha fatto. Ma dalle prime analisi sembra non sia fra le mutazioni in grado di ridurre l’efficacia dei vaccini o degli anticorpi monoclonali».

Qualcuno inizia a parlare di «terrorismo delle varianti», in riferimento alla grande eco che si dà alla scoperta di tutte queste mutazioni. È d’accordo?

«Iniziamo col dire che studiare il virus, sequenziarlo, e individuare le varianti è fondamentale: si tratta di un lavoro che ci permette di giocare d’anticipo per capire che impatto avranno le mutazioni sulla campagna di vaccinazione. Semmai si può fare uno sforzo dal punto di vista della comunicazione, chiarendo alla comunità quali mutazioni sono temibili, quali invece non hanno alcun significato».

A proposito di varianti temibili: nella Bergamasca così come in Lombardia circola con ampia diffusione la variante inglese, considerata responsabile della recente impennata di casi. Quanto spaventa questa mutazione prossima a diventare prevalente?

«È ormai acclarato riesca a diffondersi più rapidamente: nel nostro laboratorio sequenziamo 50 tamponi al giorno e la metà presentano proprio la variante inglese, contro il 40% del ceppo originario. Detto questo, non c’è alcuna evidenza che induca forme di malattie più severe. Semplicemente, ampliandosi la platea di malati, si amplia anche la platea di malati gravi. Ma non è dovuto a caratteristiche intrinseche di questa mutazione»

.

