Verso Fatima con il vescovo, atterrati a Lisbona i 150 pellegrini bergamaschi - Video

È nella soffocante calura portoghese e schivando i colorati tram che solcano la città di Lisbona, su e giù per i sette colli attraverso vicoli così stretti da sfiorare i balconi delle case, che martedì 12 luglio è iniziato il pellegrinaggio diocesano verso Fatima che durerà fino a sabato 16. Ai 150 pellegrini bergamaschi atterrati a Lisbona è sembrato di rivivere le atmosfere raccontate da Antonio Tabucchi in «Sostiene Pereira».

Proprio come Pereira la comitiva ha visto sfilare Lisbona dal finestrino scendendo lungo l’Avenida da Liberdade con i suoi sontuosi palazzi e le inarrivabili vetrine monomarca della moda internazionale. Poi la Praḉa do Rossio, in stile inglese, e la salita alla chiesa di Santa Maria Maggiore, unica basilica della capitale portoghese, dove fu battezzato Fernando Martins de Bulhöes, colui che diverrà Sant’Antonio da Padova.