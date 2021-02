Via Mala, 78enne scivola sul ghiaccio

Colere, interviene il Soccorso alpino-Foto L’anziano è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Esine.

Intervento del Soccorso Alpino martedì 6 febbraio verso le 10.30, per un uomo di 78 anni, caduto lungo un tratto dismesso della Via Mala. È scivolato sul ghiaccio e si è fatto male. La centrale ha mandato sul posto i tecnici della Stazione di Schilpario, VI Delegazione Orobica del Cnsas (Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico), sono intervenuti anche i Vigili del fuoco e i volontari Anpas di Castione della Presolana.

L’uomo è stato recuperato e portato in ospedale in ambulanza a Esine in codice giallo.

