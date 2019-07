Zigzaga in auto, fermato dalla Polizia

«Dove sono?». Alcol 6 volte sopra il limite Un giardiniere di Serina fermato in Valsabbia a Brescia e gli è stata ritirata la patente.

Sono partito 5 ore fa da Serina, ma non ricordo dove devo andare di preciso: anzi, dove sono?». La causa delle parole confuse di un giardiniere quarantenne di Serina è stata confermata dall’ alcoltest: aveva un tasso pari a 3,31 grammi per litro, quasi 6 volte il limite. Al giardiniere è stata ritirata la patente, ma è stato anche denunciato per guida sotto l’ effetto di alcol: a fermarlo la polizia locale di Idro, in Valsabbia (Brescia), che lo ha visto zigzagare vistosamente al volante di una vecchia Peugeot 206.

Al suo fianco c’era un coetaneo, anche lui ubriaco. Sull’ auto c’erano in effetti decespugliatori, tosasiepi e motoseghe: i due hanno raccontato di essere partiti ancora nel cuore della notte da Serina per raggiungere un collega in Valsabbia per dei lavori di giardinaggio. Forse con qualche sosta di troppo nei bar tra la Bergamasca e il Bresciano.

