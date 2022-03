A Bergamo l’edizione 2023 del Forum Pmi Italia-America Latina

Bergamo è stata scelta per ospitare l’edizione 2023 del Forum italo-latinoamericano sulle Pmi, uno spazio di dialogo in Europa e in America Latina, un’opportunità per far fruttare politiche pubbliche, accordi e collaborazioni per la crescita economica e sostenibile dei territori coinvolti. L’annuncio è stato dato a conclusione della sessione plenaria del Pmi 2022 a Medellin, in Colombia, alla presenza di 21 Paesi membri dell’Iila (Italia e 20 Stati latinoamericani) e diverse organizzazioni internazionali (Commissione Europea, Caf - Banca di sviluppo dell’America Latina). L’evento, promosso e finanziato dal ministero degli Affari esteri e della cooperazione Internazionale e realizzato da Iila, organizzazione internazionale italo latino americana, vedrà coinvolte le principali istituzioni del territorio - Università, Camera di commercio, Provincia e Comune di Bergamo – con l’obiettivo di promuovere la cooperazione e la complementarietà tra le eccellenze italiane nelle Pmi e la dinamicità e rilevanza economico-sociale del settore in America Latina.