A Curno sbarca il supermercato Aldi

Aperto già alle 7.15, si cerca personale Sbarcherà a Curno il 1°marzo la catena di supermercati Aldi. Si tratta del colosso tedesco della grande distribuzione, diretto concorrente di Lidl.

Una ventina le assunzioni previste per il punto vendita bergamasco (in media i dipendenti variano tra i 15 e i 20 per ogni store): qui il link per lavorare con la catena di supermercati . Per il suo sbarco in Italia il brand ha reso noto di aver assunto oltre 880 collaboratori, con la prospettiva di chiudere l’anno con più di 1.500 assunzioni.

Con una novità: al di là dell’apertura 7 giorni su 7, l’orario d’ingresso non sarà alle canoniche ore 8 o 8,30 ma anticipato alle 7,15 per andare incontro alla clientela che, magari già in giro per portare i figli a scuola, può approfittare per fare acquisti prima di recarsi al lavoro. In tutto 14 ore di continuato fino alla chiusura delle 21, con logica turnazione per i dipendenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA