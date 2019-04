Agenzie delle entrate, oggi lo sciopero

La protesta contro il blocco del salario Negli uffici di bergamo e provincia lavorano 361 persone, presidio davanti alla sede di largo Belotti.

L’Agenzia delle entrate, si sa, non riscuote grandi simpatie tra la gente. Ricevere una loro comunicazione significa dover mettere mano al portafogli per una multa che abbiamo dimenticato di pagare o in generale, per qualche arretrato in sospeso. Eppure anche il personale dell’Agenzia meno amata dagli italiani qualche problema ce l’ha. Oggi, martedì 2 aprile, sciopera a livello nazionale contro ilo blocco del salario accessorio (anni 2016 e 2017) e delle progressioni economiche. A Bergamo, dove per Entrate lavorano 361 persone, è in corso un presidio davanti alla sede di largo Belotti con richiesta di incontro al prefetto.

