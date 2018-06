Agri e Slow Travel Expo a Bergamo

A febbraio focus su cibo e «turismo lento» Enogastronomia, turismo lento e valorizzazione delle eccellenze del «made in Lombardia». Questi i temi toccati dall’assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale e Moda durante la conferenza stampa di presentazione della quinta edizione di «Agri e Slow Travel Expo», Salone dedicato alla promozione del turismo rurale e lento, che si terrà a Bergamo dal 14 al 17 febbraio prossimo.

Un evento che sarà contraddistinto dal «Cibo delle Alpi», la prima edizione di un tour enogastronomico dei prodotti alpini attraverso i piatti tradizionali dei 7 Paesi dell’arco alpino (Austria, Francia, Germania, Italia, Slovenia, Liechtenstein e Svizzera).

«L’enogastronomia è un elemento imprescindibile per la valorizzazione del turismo in Lombardia - ha detto l’assessore regionale - e l’offerta di sapori e prodotti culinari di alto livello si affianca a servizi strategici come la ricettività ed un’offerta turistica che non ha eguali, dalle città d’arte ai laghi, dalle montagne ai percorsi cicloturistici».

«La nostra Regione - ha aggiunto l’assessore - è anche il luogo ideale anche per il cosiddetto turismo green, legato alle risorse e al patrimonio naturalistico per un turismo sostenibile». Una Lombardia a 360 gradi, capace di offrire proposte legate ad itinerari storici e spirituali: «Un filone esperienziale che in Regione Lombardia abbiamo denominato ”Lo splendore del vero”, ovvero una esperienza nella quale arte, natura, fede e cultura convergono e fanno un tutt’uno».

