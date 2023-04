Agri Travel, in 20mila alla fiera per scoprire il territorio e sognare viaggi slow

La Fiera dei Territori conquista 20mila visitatori e lancia una road map per l’istituzione di un tavolo di lavoro permanente sul turismo sostenibile. Ad Agri e Slow Travel Expo, che ha coinvolto operatori e tour operator con 61 buyer (25 nazionale e 36 esteri), i padiglioni di via Lunga hanno aperto le porte al grande pubblico, con tre giornate all’insegna dei viaggi slow. Oltre 1 20 gli eventi organizzati da Promoberg tra incontri, convegni, show cooking, concerti ed appuntamenti. Tra le tematiche affrontate, un importante spazio è stato dedicato all’accessibilità e alla formazione degli operatori. Anche oggi, 2 aprile, per tutta la giornata gli stand allestiti da enti, istituzioni, associazioni, pro loco e destinazioni turistiche hanno accolto tantissima gente e numerose famiglie mostrando le potenzialità dei viaggi slow, sostenibili e rurali.