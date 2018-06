Alla meccanica serve manodopera

Il 62% delle aziende cerca personale Il 62% del campione di imprese bergamasche intervistate nell’ambito di un’indagine di Federmeccanica segnala la difficoltà a trovare addetti. La causa? Producono di più, sono più strutturate e fanno fatica a trovare determinati profili.

Parliamo di profili medio-alti, che vanno dai manager agli ingegneri, fino ai tecnici specializzati in elettronica, informatica, ingegneria e meccanica. Guardando ai macro dati, riferiti al primo trimestre dell’anno, il settore siderurgico bergamasco segnala un incremento tendenziale della produzione del 2,1% e quello meccanico del 4,2%. La produzione, da gennaio a marzo 2018, risulta in crescita nel 53% delle risposte, contro il 39% dei casi del campione nazionale. Per il secondo trimestre dell’anno, il 52% di aziende bergamasche prevede una crescita rispetto al 41% del campione nazionale. Anche i giudizi sul portafoglio ordini a fine trimestre rispecchiano la situazione di maggiore spinta della Bergamasca: il 48% delle aziende del territorio lo reputa soddisfacente, contro il 44% registrato a livello nazionale.

