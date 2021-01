Altri 18 milioni alle imprese lombarde

Contributo per gli autonomi con partita Iva Ampliamento dei soggetti che possono beneficiare della misura «Si! Lombardia - Sostegno Impresa Lombardia. Regione Lombardia mette a disposizione un indennizzo una tantum di mille euro, completando e integrando i ristori previsti dai provvedimenti statali e da quelli già attivati a livello regionale.

La giunta regionale lombarda, su proposta dell’assessore allo Sviluppo Economico Guido Guidesi, ha approvato l’ampliamento dei soggetti che possono beneficiare della misura «Si! Lombardia - Sostegno Impresa Lombardia». La cifra messa a disposizione è complessivamente di 18.377.000 euro e va a beneficio dei lavoratori autonomi con partita Iva attiva non iscritti al Registro delle imprese, in conseguenza alle restrizioni imposte per il contenimento del contagio del Covid-19.

Regione Lombardia mette a disposizione un indennizzo una tantum di mille euro, completando e integrando i ristori previsti dai provvedimenti statali e da quelli già attivati a livello regionale. Il bando sarà aperto dal 1 al 5 febbraio del 2021. «Questo intervento - ha spiegato l’assessore Guidesi - è riservato ad alcune di quelle categorie di lavoratori non contemplati nelle misure precedenti. Con questa nuova misura abbiamo ampliato la platea di beneficiari per riuscire a garantire un sostegno economico ad una ampia fascia di lavoratori».

«Anche in questo caso - ha aggiunto - abbiamo puntato sulla rapidità di erogazione delle risorse perché lavoratori già in difficoltà non possono anche attendere le lungaggini burocratiche, come avviene per i ristori statali che, oltre ad essere insufficienti tardano ad arrivare aumentando la sfiducia, rabbia e incertezza». Alla misura potranno partecipare tra gli altri: parrucchieri, tatuatori, toelettatori, intermediari del commercio, attività di design specializzate e attività fotografiche, attività di produzione cinematografica e di supporto alle rappresentazioni artistiche, gestione di impianti sportivi, servizi di assistenza turistica, traduzione ed interpretariato, pr, marketing e altri servizi pubblicitari.

