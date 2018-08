Amazon, cantiere a tempo di record

Casirate, avvio dell’attività il 28 ottobre È conto alla rovescia per l’inizio delle attività. Lavori ultimati in soli dieci mesi. Personale: selezioni ancora in corso, a regìme 400 posti

Il nuovo centro di smistamento di Casirate d’Adda del colosso dell’e-commerce Amazon entrerà in attività il 28 ottobre. La costruzione dei capannoni, che coprono una superficie di 35 mila metri quadri, e dei relativi servizi come il parcheggio da 500 posti, è infatti stata completata da pochi giorni. Vailog, l’operatore internazionale di logistica che per Amazon ha realizzato il polo logistico, ha consegnato nei giorni scorsi in municipio il certificato di fine lavori che sono stati completati in tempi record. Erano, infatti, iniziati nel novembre 2017. Dieci mesi, quindi, sono stati sufficienti a Vailog per realizzare il nuovo centro di smistamento il cui avvio è previsto, al momento, per il 28 ottobre.

È già stato annunciato che Amazon nei prossimi tre anni darà lavoro a 400 addetti (che saranno assunti nell’arco di tre anni). A maggio si sono tenute giornate di reclutamento a cui hanno partecipato più di mille persone. Le selezioni sono, al momento ancora in corso.

