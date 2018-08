Auchan, la spesa la porta a casa

Servizio a domicilio in bicicletta Auchan ti porta la spesa a casa in un’ora e lo fa in bicicletta.

Partita nei giorni scorsi la sperimentazione in città, la prova generale di un servizio che se correttamente funzionante, vedrà l’inizio di una solida collaborazione fra il colosso francese della grande distribuzione e la giovane start up piemontese Take My Things. Il servizio per ora è attivo nel raggio di 3 km dall’ipermercato Auchan di Bergamo, ma sarà presto esteso alle principali città del Nord Italia.

Il funzionamento è semplice, l’utente compone e acquista la propria spesa on line ed entro un’ora la riceve a casa con un servizio dedicato e dal taglio green. A consegnare infatti saranno inizialmente le bici cargo di Mercury by Bike e successivamente si passerà alle vetture elettriche di altri possibili takers gestiti dall’app Take My Things.

