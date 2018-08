Autotrasporto, inizia lo sciopero

«Fermo nazionale dal 6 a 9 agosto» Confartigianato conferma lo sciopero nazionale autotrasportatori dal 6 al 9 agosto.

Ad annunciarlo Confartigianato trasporti e Unatras, dopo l’inviodella comunicazione alla commissione di garanzia degli scioperi nel rispetto del codice di autoregolamentazione. «La decisione del fermo dopo settimane di indifferenza nei confronti della categoria - si legge in una nota- vista l’impossibilità di fruire delle deduzioni forfettarie per le spese non documentate, in occasione delle denunce dei redditi per l’anno 2017».

© RIPRODUZIONE RISERVATA