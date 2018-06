Baldassare Agnelli cavaliere del lavoro

La nomina firmata da Mattarella Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato in data 31 maggio 2018, il decreto con il quale, su proposta del ministro dello Sviluppo economico dottor Carlo Calenda, sono stati nominati 25 Cavalieri del Lavoro.

C’è anche un bergamasco, Baldassare Agnelli, dell’omonima azienda (fondata dal nonno, di cui porta il nome) che produce pentole famose in tutto il mondo. Baldassare Agnelli ha 70 anni e non è esagerato affermare che li ha trascorsi tutti in azienda, tra la prima sede in città (era in via Fantoni) e quella attuale di Lallio. Ed anche ora che il figlio Angelo ha assunto la responsabilità operativa insieme ai cugini più giovani (Cristiano ed Enrico, figli di Paolo), la guida non solo morale del più importante brand di pentole professionali d’Italia è appannaggio del «Balda», omonimo del nonno fondatore. Il suo apporto in azienda è stato fondamentale per lo sviluppo, la crescita e l’affermazione del marchio leader dell’alluminio in cucina. In particolare s’è fatta sentire negli anni di crisi ed in quelli che hanno segnato le svolte epocali. Ha saputo gestirli con pazienza, costanza, tenacia, con il buon senso del capofamiglia ma con piglio da autentico imprenditore. E la sua presenza rimane preziosissima per il consolidamento di un’azienda con oltre 2mila articoli in assortimento e che detiene il 75% circa del mercato italiano del professionale perché i cuochi non hanno mai smesso di privilegiare l’alluminio per i vantaggi che dà in termini di conducibilità e leggerezza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA