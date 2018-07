Barriere antiterrorismo a base d’acqua

L’intuizione è made in Bergamo Università e della start up di Besenzoni presenteranno il prototipo giovedì 5 luglio nelle sede accademica di Sant’Agostino.

L’idea: un oggetto deformabile può assorbire meglio del cemento l’impatto di mezzi pesanti, annullandone l’energia. Contro gli attentati, una risposta arriva dall’Università di Bergamo e dalla Bdp System, acronimo di Besenzoni defence & protection, di Sarnico, una start up avviata dal gruppo nautico Besenzoni e da Emanuele Salvador, architetto veneto che ha trovato in Lombardia, e in particolare a Milano e sul Sebino, quella rete economica e produttiva perfetta per sviluppare le proprie idee e progetti.

